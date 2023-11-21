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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

اليوم .. انعقاد الجمعية العمومية لنادي المقاولون العرب "صور"

انعقاد الجمعية العمومية
انعقاد الجمعية العمومية لنادي المقاولون
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بدأ صباح اليوم انعقاد الجمعية العمومية لنادي المقاولون العرب الرياضي وذلك في تمام الساعة 9:00 صباحاً بإشراف قضائي بحضور المستشار أحمد سعد محمود وبحضور اللجنة المعنية بالإشراف على الجمعية العمومية من مديرية الشباب والرياضة.
وتوافد على الجمعية  الأعضاء الذين لهم حق الحضور وهم العاملين بالشركة والمحالين للمعاش للتقاعد لبلوغ  السن القانونية والمسددين للاشتراكات السنوية للسنة المنتهية.
وسوف يتم العمل والتصويت حتى الساعة 7:00 مساءً طبقا للائحة الخاصة بالنادي وبعدها سيتم فرز الأصوات ومناقشة جدول أعمال الجمعية.

جدير بالذكر أن نادي  المقاولون برئاسة  محسن صلاح .

مديرية الشباب مديرية الشباب والرياضة المستشار أحمد سعد محمود العمومية لنادي المقاولون انعقاد الجمعية العمومية لنادي المقاولون
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