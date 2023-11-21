رئيس "العربية للتصنيع": السيسي كلفنا بمواصلة الجهود لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة

أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأوضح خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والاستمرارية.

وأضاف أن تصميم المنظومة تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري، مؤكدا تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالاستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال .

وأضاف: "إننا شركاء مع الوزارات المعنية في فريق واحد نسعى لاستكمال العمل بنجاح، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل وزارة التنمية المحلية في التنسيق المستمر مع كافة الشركاء بالمنظومة.