رئيس "العربية للتصنيع" ووزير التنمية المحلية يتابعان تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات

استقبل اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الهيئة والوزارة.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

كما استعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الانتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%.