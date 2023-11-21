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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رئيس "العربية للتصنيع" ووزير التنمية المحلية يتابعان تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات

اجتماع
اجتماع
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استقبل اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بمقر رئاسة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الهيئة والوزارة.

وشهد الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية طبقاً لعقود مراحل البنية الأساسية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.

كما استعرض رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية ما تم تنفيذه من مشروعات على أرض المحافظات خلال الفترة الماضية، وما سيتم تنفيذه من توريد للمعدات الخاصة بالمحطات الوسيطة الثابتة في عدد من المحافظات لسرعة الانتهاء من تسليم تلك المشروعات خاصة بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنسبة 100%.

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IMG-20231121-WA0009
رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية يتابعان الموقف التنفيذي لمشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظات رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير التنمية المحلية
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