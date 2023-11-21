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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

عاطل يعذب نجل زوجته حتى الموت في الإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم عاطل على قتل نجل زوجته والذي يبلغ من العمر ٣ سنوات، في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، ظنا منه يقوم بتأديبه.

البداية كانت بتلقي وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة الرائد محمود عبداللطيف، اخطارا من المستشفي العام، يفيد بوصول طفل ٣ سنوات جثة هامدة، وعلي جسده آثار تعذيب، وعلي انتقلت قوة مكبرة برئاسة النقباء محمد عبد الباسط و أحمد ممتاز الي المستشفي،  وتبين ان زوج والدته قام بتعذيبه وعقره في اماكن متفرقة بجسده وادعي انه اثناء نزوله من درج السلم سقط مغشيا عليه، وقام باصطحابه للمستشفي.

وبوصوله المستشفي وبالكشف عليه تبين وجود اثار للتعذيب علي جسده، وبتقنين الاجراءات القت المباحث القبض عليه.

وبمناقشة المتهم، أفاد بأنه كان يقوم بتأديبه ولم يقصد قتله، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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