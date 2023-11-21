المطران عطا الله حنا: "لا يجوز أن تتحول الصور المروعة في غزة إلى روتينية اعتيادية"

قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم إن مشاهد الموت والدمار والخراب في غزة لا يجوز ان تتحول الى مشاهد روتينية اعتيادية فمنذ 45 يوما والعالم يشاهد هذه المشاهد المأساوية المروعة التي ان دلت على شيء فهي تدل على همجية وعدوانية هذه الحرب التي تستهدف شعبنا في غزة المنكوبة .

وأضاف “حنا ” أنه لا يجوز ان تتحول هذه المشاهد الى مسألة اعتيادية روتينية كأننا امام افلام رعب وخوف دراماتيكية فهذه مشاهد تدل على معاناة مستمرة ومتواصلة والعائلات التي تفقد احبتها في غزة وكل انسان يقتل في غزة انما هو انسان له احلامه وطموحاته وما اكثر هذه الاحلام وهذه الطموحات التي طمرت تحت الركام .

وتابع: “إنها مأساة مروعة لربما لا نعرف عنها سوى الشيء البسيط ولكننا بعد حين ، ونتمنى قريبا ان تنتهي هذه الحرب سوف نكتشف الكثير من الامور التي لم تكن معروفة وسوف تتكشف الكثير من جوانب المعاناة والالام التي لا تصل الى العالم بفعل ما يتعرض له القطاع من تدمير ممنهج ومن قطع لكل وسيلة يمكن من خلالها لاهلنا هناك ان يتواصلوا مع العالم الخارجي” .

واستطرد“حنا” : ستبقى هذه الصور المروعة مشاهد عالقة في اذهاننا وفي اذهان كل انسان حر في هذا العالم لكي تذكر من يحتاجون الى تذكير بهذه المظالم وبهذه الانتهاكات الخطيرة التي ترتكب في غزة، ونتمنى ان تنجح الجهود المبذولة لوقف الحرب فمع كل يوم تستمر فيه هذه الحرب تزداد رقعة الدمار والخراب ويزداد عدد الشهداء كما وتزداد المآسي الانسانية المروعة التي يعاني منها اهلنا هناك".

واختتم المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكسر قائلا: رسالتنا الى العالم بأسره بأننا لسنا دعاة حروب وعنف وارهاب وقتل وامتهان للكرامة الانسانية ونرفض استهداف المدنيين كل المدنيين ولا يستثنى احد على الاطلاق ، فالانسان بالنسبة الينا هو انسان خلقه الله وكلنا جميعا ننتمي الى اسرة بشرية واحدة ويجب ان يصان حق كل انسان في الحياة وشعبنا الفلسطيني يعشق الحياة والحرية والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام" .