برلماني: الموقف الدولي منحاز لإسرائيل ويكيل بمكيالين

قال النائب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الموقف الدولي منحاز لإسرائيل ويكيل بمكيالين في الحرب العدوانية الغاشمة من الكيان الصهيوني علا أهالينا في غزة.

وقدم النائب التحية والتقدير للشعب الفلسطيني العظيم وخاصة أهالي قطاع غزة لموقفهم الشجاع والصابر والمرابط والمرتبط بالأرض والعرض علي الرغم من كل ما يقوم به الكيان الصهيوني من قتل للأطفال والنساء والشيوخ وحرق الأرض بما عليها من بشر وحجر وشجر في حرب عدوانية للابادة الجماعية لاهالي قطاع غزة ورغم كل هذا شعب غزة صامد .

وتساءل النائب قائلا: إلى متى سيظل هذا الوضع والذي يعلم القاصي الداني الهدف منه وهو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة وتنفيذ المخطط الصهيوني برعاية المجتمع الغربي وامريكا وهنا لا بد من الوقوف امام هذا الامر والتعرف من حكومتنا علي التدابير والإجراءات التي تقوم بها حيال ذلك، وإزاء التعامل مع قضية التهجير القسري لأهالي قطاع غزة المجازر.

وتنظر الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطيين من قطاع غزة.

وأكد النائب أنه منذ اللحظة الأولى للهجوم الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن موقف الدولة المصرية أمام العالم، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيدا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم السماح للتهجير القسري والعمل علي تفريغ القضية الفلسطينية ولكن ما نشاهده الان من خلال شاشات التلفزيون لحظة بلحظة، نجد تصعيد لم يسبق له مثيل ومجازر ضد الشعب الفلسطيني ضد الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات والنزوح من الشمال إلى الجنوب والعالم كله يرى هذه المشاهد، مؤكدا أنه من حق الشعب أن يعلم رؤية الدولة من المجازر التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني ونزوح الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب وتكدس الفلسطنيين في الجنوب بهدف تهجيرهم في النهاية الى سيناء.

وتابع قائلا: “نجدد التفويض للرئيس السيسي في اتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على أمن مصر القومي”.