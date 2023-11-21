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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سفاجا تواصل شن حملات تموينية لضبط الأسعار وتوفير السلع

حملة تموينات بسفاجا
حملة تموينات بسفاجا
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أكد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، استمرار شن حملات تموينية موسعة على المحال التجارية بنطاق المدينة وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمحال التجارية والتأكد من سلامة وجودة السلع والمنتجات، بالتعاون مع إدارة التموين.

وقال رئيس المدينة إن الحملة تهدف إلى ضبط الأسواق والتصدي لارتفاع السلع غير المبرر وتحرير محاضر للمخالفين بجانب الالتزام بالأسعار المعلنة للسلع ومراجعة تاريخ صلاحية الأغذية المحفوظة باستمرار.

وشدد شعبان على اللجنة المكلفة بالرقابة على المخابز والأسواق وكافة الأنشطة التجارية لضبط الأسعار والوقوف على مدى التزام المحال والأسواق بالإعلان على الأسعار والتأكد من سلامة وجودة السلع، بالتعاون مع إدارة التموين بسفاجا.

وأشار رئيس المدينة، إلى استمرار حملات التفتيش والمتابعة لضبط ومراقبة الأسواق والمحال التجارية والمخابز والاطمئنان على توافر السلع الاستراتيجية والأساسية أمام المواطنين، والتعامل مع أي محاولات لاحتكار السلع أو المغالاة في أسعارها، وكذلك التأكد من جودتها وصلاحيتها.

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ادارة التموين استمرار حملات الإلتزام بالأسعار اللواء ياسر شعبان
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