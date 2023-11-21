ads
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصر تمثل أفريقيا في اجتماعات "المطارات تبتكر 2023" العالمي بمسقط

مجلس ادارة المجلس
مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 حضر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمستشار الاقليمي بمجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات اجتماعات مجلس ادارة المجلس العالمي للمطارات، وذلك ممثلا عن قارة افريقيا والذي عُقد ضمن فعاليات مؤتمر المجلس الدولي للمطارات لاقليم اسيا والشرق الاوسط تحت عنوان"Airports Innovate" بمسقط.

وقد شهد الحدث العالمي مشاركة فعّالة من قبل قادة المطارات وشركات التكنولوجيا؛ إذ تم مناقشة مستقبل صناعة المطارات واعتماد أفكار مبتكرة لتطوير تجارب السفر وتحسين الاستدامة والأمان.

الشركة المصرية القابضة 2023
ads