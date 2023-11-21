بعد «كسر الأنف».. طبيب المنتخب الأولمبي يحدد مدة غياب عبدالمجيد عن الزمالك

حدد الدكتور طارق سليمان، طبيب المنتخب الأولمبي، مدة غياب حسام عبدالمجيد، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الملاعب بعد إصابته بكسر في الأنف خلال معسكر المنتخب في العاصمة الإدارية استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

ويخصع عبدالمجيد، لعملية جراحية فى الأنف يغيب على إثرها لمدة شهر، قبل العودة مجددًا للتدريبات الجماعية ليشارك فى المباريات مرة أخرى.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الانتظام في معسكر مغلق بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل، استعداداً للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.