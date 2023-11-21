سفارة مصر في أوتاوا تستضيف لقاء موسعا لوزير الرياضة مع المصريين بكندا

نظمت سفارة مصر في أوتاوا ، لقاء جمع وزير الشباب والرياضة بلفيف كبير من الشباب المصري في كندا، فضلاً عن رابطة الطلاب المصريين بجامعتيّ أوتاوا وكارلتون، وذلك ضمن فعّاليات زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى كندا، للمشاركة في اجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات التي انعقدت في مدينة مونتريال.

وشارك في اللقاء مع الوزير صبحي، كلاً من السفير أحمد حافـظ سفير مصر لدى كندا، والقنصل العام محمد فخري قنصل عام مصر في مونتريال، والدكتور أحمد فوزي الملحق الثقافي ورئيس المكتب الثقافي والتعليمي لمصر بكندا.

وتم التنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال بمكتب وزير الشباب والرياضة حيث قامت الوحدة بتنظيم الاجتماع افتراضياً عبر تقنية الفيديو كونفرانس ليضم عدداً كبيراً من قيادات الوزارة بالقاهرة والشخصيات الشبابية المصرية الرائدة؛ حيث دار حوار تفاعلي مفتوح حول الفرص المتاحة للشباب في مصر والخارج، واستعراض التقدُّم الذي تم إحرازه في الكثير من المجالات دعماً للشباب على كافة الأصعدة ومنظومة الرياضة بمصر.

تجدر الإشارة إلى أن زيارة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى كندا تضمنّت أيضاً ترتيب لقاء هام مع عددٍ من قيادات إدارة جامعة أوتاوا بالعاصمة الكندية، وذلك من أجل التباحُث بشأن تنمية التعاون بين الجامعة والوزارة من خلال أنشطة مُبتَكرة وبرامج تدريبية لمستقبل أفضل للشباب والرياضة بمصر.