تنفيذ 2500 زيارة منزلية للتوعية بقضية مناهضة ختان الإناث بأسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على توفير أوجه الدعم اللازم ومواصلة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة على إستمرار إطلاق فعاليات حملة طرق الأبواب تحت عنوان (إحميها من الختان) وذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث .

مشيرة إلى أن الفعاليات تضمنت تنفيذ 2500 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 27 ألف و852 من الأهالى والمواطنين داخل 35 قرية ونجع بمراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان .

وقد كشفت الدكتورة هدى مصطفى بأن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بقضية مناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة بها ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين ، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان .

ولفتت إلى أن فعاليات الحملة يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة ، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف .

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