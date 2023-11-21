برلماني: مجازر الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني يخالف جميع المواثيق الدولية

قال النائب حجازى سعد، عضو مجلس النواب، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، من مجازر ضد المدنيين يخالف كافة المواثيق الدولية والإنسانية، مشيرًا إلى أن ذلك يهدف إلى ضياع معالم القضية الفلسطينية.

وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة طلبات إحاطة موجهة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف سعد، أبناء سيناء يشيدون بموقوف مصر تجاه القضية الفلسطينية، ويرفضون محاولات التهجير القسرى، التى تعد بمثابة ضياغ القضية للفلسطينية.

وتابع عضو مجلس النواب، نريد رد وطنى واضح من رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير التى تقوم بها الحكومة لمنع التهجير القسرى إلى سيناء، وبشأن ضمان وصول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطينى، وكذلك بشأن التدخل للوقف الفورى لاطلاق النار والمجازر التى ترتكبها الاحتلال الاسرائيلى.

وقال جازى سعد، المخطط الصهيونى معروف منذ عهد الرئيس الراحل مبارك حيث كانت إسرائيل تقف وراء نشر الإرهاب بسيناء بهدف تفرريغ سيناء، كما أضاف: “نريد تعمير سيناء بالبشر، فالدولة اهتمت بالفعل بتعميروتنمية سيناء، ولكن نريد تعميرها بالبشر”.