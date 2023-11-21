ضوابط الحج: سفر السيدات بدون محرم والتنازل للعائلة فقط

اشترطت ضوابط الحج السياحي لموسم 1445هـ، التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج، أن يرفق بجواز سفر الحاج صورة من شهادة التحصين الطبية ضد كورونا QR CODE على أن تكون آخر جرعة في خلال 6 أشهر قبل السفر، كما يشترط فيمن يتقدم لأداء فريضة الحج ألا يقل عمره عن 25 عاما ميلادية.

كما تضمنت الضوابط، التي اعتمدها وزير السياحة أمس، أنه يُسمح للشركات السياحية بتنفيذ مستوى واحد فقط إما خمس نجوم أو اقتصادي (طيران) أو البرى، وفي حالة رغبة الشركة في تعديل البرنامج داخل ذات المستوى يكون للأعلى فقط، وبذات السعر المتفق عليه مع الحاج دون تحصيل أي مبالغ مالية إضافية.

وأكدت الضوابط، أنه لا يُسمح بتقديم خدمات إضافية إلا لبرنامج الخمس نجوم صف أول، والذي يتم تنفيذه بمنطقة مجر الكبش وفقًا لعقد يُبرم بين الشركة والحاج موضحًا به الخدمة الإضافية، وسعرها، وتخطر به الوزارة، وعند تقدم الحاج بشكوى الى الوزارة ستتولى تقييم أسعار هذه الخدمة، علاوة على أن المواعيد المحددة لإجراء القرعة نهائية ولن يتم تمديدها لأي سبب من الأسباب، ولا تُقبل أي أعذار عن التخلف عن التقدم بالطلبات في المواعيد المحددة، ويعتبر تخلف الشركة عن تقديم طلب تنظيم الحج بمثابة تنازل منها عن تنظيمه هذا الموسم، وذلك بهدف تعجيل الانتهاء من كافة الإجراءات المنظمة للحج بشكل مبكر.

وتابعت: "حال تقدم أحد المواطنين قبل بدء فعاليات الحج بشكوى للوزارة بشأن قيام الشركة باختيار مواطن يليه بقائمة الانتظار، فيتم تصعيده بدلا منه عقب التحقق من ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة ، وحال تقدم المتضرر بذلك عقب انتهاء موسم الحج يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشركة، وتلتزم الشركات السياحية بتحرير إيصالاً للحاج موضحًا به قيمة ومستوى البرنامج المتعاقد عليه، وتسليم أصل هذا الإيصال إلى الحاج والاحتفاظ بصورة كربونية منه لتقديمها للوزارة عند طلبها، وفي حالة مخالفة هذا الالتزام تعتبر أقوال الحاج وما يبديه من أقوال ويقدمه من مستندات في هذا الشأن قرينة قانونية مفترضة لا تقبل إثبات العكس وذلك في مواجهة الشركة السياحية".

وتلتزم الشركات السياحية بالآلية المتفق عليها ما بين الوزارة وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بشأن سداد مبلغ جدية الحجز، على أن تقوم غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتوجيه البنك المعنى بذلك بصرف مبلغ جدية الحجز في غضون شهر عقب إجراء القرعة الإلكترونية، وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن، وتسمح الضوابط بسفر السيدات لأداء فريضة الحج لمن هم أكبر من 25 عام دون التقيد بشرط المحرم.

وفيما يخص التعامل مع حالات الاستبدال والاعتذار، فإنه يجوز للمواطن الفائز بقرعة الحج التنازل عن فرصة الحج لأي شخص آخر إلا لأحد والديه (الأب/الأم)، أو تنازل الوالدين لأحد الأبناء.

ولا يُعتبر الاعتذار نافًذا ومقبولاً إلا بعد التأكد من إمكانية تنفيذه على المسار الإلكتروني، وحال تقدم أحد الحجاج بالاعتذار عن فرصة الحج عقب فوزه بالقرعة يسترد فقط مبلغ أربعون ألف جنيه للمستوى الخمس نجوم ومبلغ عشرة آلاف جنيه للمستوى الاقتصادي والبرى من مبلغ جدية الحجز شريطة عدم حجز الشركة للسكن، وحال التقدم بالاعتذار بعد حجز الشركة للسكن يحق للشركة تحصيل ثمن البرنامج بالكامل، على أن يذكر ذلك صراحة بالعقد المبرم بين الشركة والحاج، ويعتد بالمسار الإلكتروني السعودي كمرجعية للتحقق من حجز الشركة للسكن من عدمه.

واشترطت الضوابط قصر حالات الاستبدال بعد إعلان نتيجة القرعة على حالة الوفاة، أو صدور حكم قضائي مقيد للحرية واجب النفاذ وما سيتتبعه من وجود موانع شرعيه أو قانونية للمرافقين على ذات الطلب شريطة أن يكون تاريخ حدوث هاتين الحالتين لاحًقا على إعلان نتيجة القرعة.

وأكدت أنه سيتم إعادة توزيع التأشيرات المعتذر عنها مرةً أخرى عل بقية رؤوس التضامنات، شريطة قيام رأس التضامن بتوفير حزمة خدمات من سكن وطوافة وذلك من خلال اللجنة العليا للعمرة والحج بهدف معالجة بعض الحالات الناتجة عن القرعة.