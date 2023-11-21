محافظ أسوان يتابع نسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات حياة كريمة بقرية فارس

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان باستمرار الجولات الميدانية للمتابعة الدورية لنسب ومعدلات التنفيذ الجارية بمشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة)، صرح بذلك المهندس ناجح مصطفى رئيس وحدة حياة كريمة، مؤكداً قيام وحدة حياة كريمة بجولة ميدانية لتفقد 26 من المشروعات الجارية بقرية فارس بمركز كوم أمبو والتى تضم 9 توابع بإجمالى 17 ألف نسمة .

ولفت إلى أن الجولة كانت بمرافقة المهندس سمير رسلان مسئول تشغيل المجمعات الخدمية ، وطه حسين نائب رئيس المدينة لشئون القرى ، بالإضافة إلى منسق حياة كريمة بالمركز وعدد من مسئولي الجهات التنفيذية .

وخلال الجولة التفقدية أوضح المهندس ناجح مصطفى أنه تم الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة 100% وبدء التشغيل التجريبى لها وتضم مشروعات لإنشاء مدارس ومكتب بريد ووحدة طب أسرة، بجانب مشروعات تبطين ترع ، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب ، مشيراً إلى أنه تم أيضاً تفقد 12 مشروع تراوحت نسب التنفيذ بها ما بين (90 إلى 98% ) وتضم مشروعات إنشاء مجمعات خدمية وزراعية ، ومحطة للمعالجة ، ولوحة توزيع الكهرباء ، وأيضاً إنشاء عدد من العمارات والوحدات السكنية .

وأثناء الجولة شدد المهندس ناجح مصطفى على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان برفع مستويات العمل لتلافي كافة الملاحظات المرصودة وتذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول ، علاوة على عدم التهاون وعدم السماح بأى تأخير فى البرامج الزمنية المحددة مع سرعة استبدال المقاولين والشركات المتقاعسة لضمان الانتهاء من جميع المشروعات والبدء فى تشغيلها لتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية بالشكل المطلوب .

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