إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم في الشرقية

أصيب 3 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة في أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأتوبيس على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوي في الاتجاه المؤدي إلى محافظة القاهرة.

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول 3 أشخاص مصابين بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم وتم رفع آثار الحادث من علي الطريق وتيسر الحركة المرورية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.