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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تصرح بدفن جثة سائق سقط من أعلى دائرى المعادي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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صرحت نيابة المعادى الجزئية، بدفن جثة سائق، توفي إثر سقوطه من أعلي الطريق الدائرى، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة والتحرى حول الواقعة.

ولقي سائق مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط أثناء قيامه بالعبور قفزا من الحارة السريعة إلى الحارة البطيئة من أعلى الدائري اتجاه المعادي بدائرة القسم.

ورد بلاغًا من عمليات النجدة بسقوط شخص من أعلى الدائري،  وبالانتقال تبين أثناء قيام سائق 30 سنة بالعبور قفزا من الحارة السريعة إلى الحارة البطيئة من أعلى الدائري اختل توازنه وسقط مما أدى لوفاته في الحال، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

المعادى تفريغ كاميرات المراقبة جثة سائق كاميرات المراقبة نيابة المعادى الجزئية
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