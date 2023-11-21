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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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31 % زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2022

جهاز الإحصاء
جهاز الإحصاء
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 كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الإحصاء الافريقي، زيادة التبادل التجاري بين  مصر  ودول حوض النيل خلال عام 2022 بنسبة  31 %.

وبلغـت قيمـة إجمـالى الصادرات الـى دول حـوض النيل 1664 مليون دولار خلال 2022  مقابل 1550 مليون دولار  عام 2021 بنسبة زيادة  قدرها 7.4 %. 
وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 93.9% من إجمالى هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالى: 
1- السودان:بلغــت قيمــة الصادرات  (929 مليون دولار) بنسبه 55.8 % من إجمالي التكتل.
2- كينيا : بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 21.4 % من إجمالي التكتل.
3- أوغندا : بلغت قيمــة الصادرات   (108 مليون دولار) بنسبه  6.5 % من إجمالى التكتل.
4- أثيوبيا : بلغت قيمة الصادرات (103 مليون دولار) بنسبه 6.2 % من إجمالى التكتل.
5- تنزانيا :بلغت قيمة الصادرات  (70 مليون دولار) بنسبه 4.2 % من إجمالى التكتل.
وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:
1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 196 مليون دولار ) بنسبة 30.1 %من اجمالي أهم السلع.
2. أسمدة بلغت قيمة الصادرات  ( 182 مليون دولار ) بنسبة 27.9 % من اجمالي أهم السلع .
3. سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات ( 97 مليون دولار ) بنسبة 14.9 % من اجمالي أهم السلع .
وأوضح الجهاز انه بلغت قيمة إجمـالي الواردات من دول حوض النيل 1377 مليون دولار خلال عام 2022  مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021  بنسبة زيادة  قدرها 75.9 %.
- وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 99.3 % من إجمالي هذا التكتل.
وجاء ترتيب الدول كالتالي: 
1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات   (525 مليون دولار) بنسبه 38.1 % من إجمالي التكتل.
2- السودان: بلغت قيمـة الواردات   (505 مليون دولار) بنسبــه 36.7% من إجمالي التكتـل.
3- كينيا :  بلغت قيمة الواردات   (308  مليون دولار) بنسبه 22.4 % من إجمالي التكتل.
4- أوغندا :بلغت قيمة الواردات       (23 مليون دولار) بنسبه 1.7 % من إجمالي التكتل.
5- أثيوبيا : بلغت قيمة الواردات (8 مليون دولار) بنسبه 0.6% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:
1. نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (530 مليون دولار) بنسبة 41.1 % من اجمالي أهم السلع.
2. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 294 مليون دولار ) بنسبة 22.8 % من اجمالي أهم السلع.
3. حيوانات  حية بلغت قيمة الواردات  ( 195 مليون دولار ) بنسبة 15.1 % من اجمالي أهم السلع .

يوم الإحصاء الأفريقي التبادل التجاري حوض النيل
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