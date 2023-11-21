31 % زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2022

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الإحصاء الافريقي، زيادة التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل خلال عام 2022 بنسبة 31 %.

وبلغـت قيمـة إجمـالى الصادرات الـى دول حـوض النيل 1664 مليون دولار خلال 2022 مقابل 1550 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.4 %.

وتركزت أعلى القيم فى خمس دول افريقية بنسبة 93.9% من إجمالى هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى:

1- السودان:بلغــت قيمــة الصادرات (929 مليون دولار) بنسبه 55.8 % من إجمالي التكتل.

2- كينيا : بلغــت قيمــة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 21.4 % من إجمالي التكتل.

3- أوغندا : بلغت قيمــة الصادرات (108 مليون دولار) بنسبه 6.5 % من إجمالى التكتل.

4- أثيوبيا : بلغت قيمة الصادرات (103 مليون دولار) بنسبه 6.2 % من إجمالى التكتل.

5- تنزانيا :بلغت قيمة الصادرات (70 مليون دولار) بنسبه 4.2 % من إجمالى التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المصدرة كالتالى:

1. لدائن ومصنوعاتها بلغت قيمة الصادرات ( 196 مليون دولار ) بنسبة 30.1 %من اجمالي أهم السلع.

2. أسمدة بلغت قيمة الصادرات ( 182 مليون دولار ) بنسبة 27.9 % من اجمالي أهم السلع .

3. سكر ومصنوعات سكرية بلغت قيمة الصادرات ( 97 مليون دولار ) بنسبة 14.9 % من اجمالي أهم السلع .

وأوضح الجهاز انه بلغت قيمة إجمـالي الواردات من دول حوض النيل 1377 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 783 مليون دولار عن عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9 %.

- وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 99.3 % من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالي:

1- الكونغو الديمقراطية: بلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 38.1 % من إجمالي التكتل.

2- السودان: بلغت قيمـة الواردات (505 مليون دولار) بنسبــه 36.7% من إجمالي التكتـل.

3- كينيا : بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبه 22.4 % من إجمالي التكتل.

4- أوغندا :بلغت قيمة الواردات (23 مليون دولار) بنسبه 1.7 % من إجمالي التكتل.

5- أثيوبيا : بلغت قيمة الواردات (8 مليون دولار) بنسبه 0.6% من إجمالي التكتل.

وجاء ترتيب أهم السلع المستوردة كالتالي:

1. نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الواردات (530 مليون دولار) بنسبة 41.1 % من اجمالي أهم السلع.

2. بن وشاى وبهارات بلغت قيمة الواردات ( 294 مليون دولار ) بنسبة 22.8 % من اجمالي أهم السلع.

3. حيوانات حية بلغت قيمة الواردات ( 195 مليون دولار ) بنسبة 15.1 % من اجمالي أهم السلع .