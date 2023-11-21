جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لتوجية طلبات إحاطة لرئيس الوزراء بشأن تهجير الفلسطينين

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم ومن المقرر و وفقا لجدول اعمال الجلسة ان يناقش مجلس النواب خلال جلستة العامة ، اليوم الثلاثاء، 16 طلب إحاطة موجهة لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في شأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.

ومن المقرر أن يستعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم أمام مجلس النواب، جهود الحكومة ومؤسساتها في دعم القضية الفلسطينية ردًّا على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بالإضافة إلى إجراءات وتدابير مواجهة التهجير القسري للفلسطينيين.

وأكد الدكتور عبد الهادى القصبى زعيم الأغلبية البرلمانية فى بيان له منذ قليل أن نواب الشعب تابع منذ اللحظة الأولى تعدى الكيان الصهيونى على الشعب الفلسطيني حيث أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر بقوة وحزم أنام العالم أجمع وانتفض الشعب المصرى مطالبين بدعم الشعب الفلسطينى ضد هذا التوجه الصهيونى فى مسألة التهجير القسري .

وأضاف زعيم الأغلبية أن الأحداث أخذت فى التصاعد وحدثت مجازر أمام مرأى ومسمع من العالم من الأطفال والنساء والشيوخ وهدم المستشفيات ورصد سيارات الإسعاف وهدم بيوت المدنيين أمام شعب أعزل لاحول له ولاقوة والشعب المصري ظل يتابع هذه المشاهد المأساوية ودعا السيد رئيس مجلس النواب الى جلسة طارئة انتهى فيها نواب الشعب إلى تفويض فخامة السيد الرئيس فى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الأمن القومى المصرى ورفض مسألة التهجير ودعم الشعب الفلسطيني .

واستطرد زعيم الأغلبية ثم أخذت الأحداث تتصاعد أكثر فأكثر وبدأ نواب الشعب يلاحظ تصميم الكيان الصهيونى فى تنفيذ مخططاته وأحلامه التى رسمها منذ عام 1948 بتهجير الشعب الفلسطيني من دولته رغم أن الكيان هو نبت شيطانى فى أرض عربية فلسطينية خالصة وإزاء هذا التصعيد استشعر النواب فى المخاطر مما دفعنا إلى توصية 16 طلب إحاطة إلى دولة رئيس مجلس الوزراء للوقوف على الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية فى منع تنفيذ مخطط الكيان الصهيونى ودعم الشعب الفلسطيني الذى أعلن أنه رافض هو أيضا التهجير من فلسطين لذا نحن نطالب الحكومة فى توضيح الإجراءات والسياسات التى إتخذتها نحو مسألة الحفاظ على الأمن القومى ونعلن للعالم أجمع أن الشعب المصرى رافض بكل المقاييس ولايقبل أبدا المساس بأمنه القومى ولا السماح بتهجير الشعب الفلسطيني تهجيريا قسريا .

