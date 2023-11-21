افتتاح مهرجان القراءة المسرحية الرابع بالإسكندرية.. صور

افتتحت فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان القراءة المسرحية برئاسة الدكتورة نبيلة حسن، مساء أمس الإثنين، على مسرح مكتبة الإسكندرية، وبرعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون.

بدأ الافتتاح بفقرة درامية لعدد من سكتشات لعروض إسبانية بطولة عمرو خميس، ومشيئة رياض، ثم فقرة غنائية بعنوان "المسرح لعبة" غناء عمرو غزال، وحبيبة أحمد.

وجهت لورا أحمد مدير المهرجان، الشكر لكل من ساهم في استمرار المهرجان من أساتذة أكاديمية الفنون والمبدعين الطلاب.

وقالت الدكتورة نبيلة حسن رئيس المهرجان، إن وجود هذا الحدث في الإسكندرية لأول مرة يعد في حد ذاته توسعا لنشاط المهرجان لذلك فكل الشكر للدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة.

وأضافت: لقد بدأنا التعاون مع جمعية المهتمين بالثقافة الإسلامية وأخذنا وعدا من الملحق الثقافي الاسباني د. ماجدلينا كروز بدعم ترجمات وإعادة النظر في الترجمات القديمة لكنوز المسرح الناطق باللغة الإسبانية سواء لإسبانيا أو لأمريكا اللاتينية.

وقالت ماجدلينا كروز الملحق الثقافي الإسباني: إن إقامة مهرجان من هذا النوع هو وسيلة لتسليط الضوء على خصوصيات النص الدرامي وتحفيز شباب الفنانين على تقديم إنتاجهم المسرحي وكسب الثقة في إبداعهم واكتساب الخبرات في التعامل مع قدرات النص الدرامي التعبيرية القادرة على جذب الجمهور.

وقد شهد الحفل تكريم اسم الشاعر والمؤلف والناقد المسرحي الراحل د. مصطفى سليم، والجهات المشاركة بالمهرجان، وكذلك الدكتور محمد سليمان رئيس قطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية.