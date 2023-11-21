وزير إسرائيلى يطلب إسقاط جنسية لاعب كرة قدم للعبه فى منتخب فلسطين

طالب وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلى ميكى زوهر، وزير الداخلية موشيه اربيل، بإسقاط الجنسية الإسرائيلية عن لاعب كرة القدم عطا جابر، لاعب "مكابى حيفا" و"اتحاد أبناء سخنين" السابق، والذى يلعب حاليًا للمنتخب الوطنى الفلسطينى.

وعطا جابر من فلسطينيى الداخل أو أراضي الـ 48 (الخط الأخضر) والذين يحملون الجنسية الإسرائيلية بحكم الأمر الواقع كونهم ولدوا داخل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1948 والتي هي إسرائيل الآن.

وذكرت القناة الـ 14 الإسرائيلية إن الوزير زوهر، كتب في خطابه لوزير الداخلية الإسرائيلي: "على ضوء هذا الانتماء الواضح للفلسطينيين، سأطلب إسقاط جنسية جابر وفق الشروط المنصوص عليها في قانون الجنسية لعام 1972."

وأضاف زوهار أنه "بموجب القانون المذكور، يجوز لوزير الداخلية إسقاط الجنسية الإسرائيلية عن أي شخص إذا ثبت أنه ارتكب عملا يشكل خيانة للأمانة تجاه دولة إسرائيل".

ولعب عطا جابر، وهو قائد مُنتخب الشباب الإسرائيلي السابق، يوم الخميس الماضي مع مُنتخب فلسطين ضد لبنان. وقبل المباراة، تم الوقوف دقيقة صمت "تضامنا مع فلسطين" عندما نزل اللاعبون الفلسطينيون إلى أرض الملعب. وكان من المفترض أن تقام المباراة في بيروت، لكن بسبب الحرب تم نقلها إلى الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وأقيمت بدون جمهور.

وكان هذا هو الظهور الخامس لجابر مع المنتخب الفلسطيني. وسبق أن أوضح في إحدى المقابلات قراره بتمثيلها: "أولًا لأنني فلسطيني. وثانيًا لأني أملك القدرة. وثالثًا، لإيصال رسالة للاعبين داخل الخط الأخضر بأن هذا الاختيار متاح لهم".