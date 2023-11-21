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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مواجهات قوية فى ثانى جولات دورى رجال الطائرة

دورى رجال الطائرة
دورى رجال الطائرة
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تقام على مدار اليوم الثلاثاء، مواجهات قوية على صعيد الجولة الثانية من الدور الأول بدورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 /2024 على صعيد 4 مجموعات .

تشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كلا من، الصيد مع مصر للبترول والزمالك مع الطيران وألعاب دمنهور مع الداخلية، بينما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كلا من  دلفى مع الترسانة وبتروجت مع الأهلى والشمس مع المقاولون .

كما تشهد المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من الاتحاد السكندرى مع 6 أكتوبر وايسترن كومبانى مع الزهور وسموحة مع سبورتنج ، فيما يتنافس فى المجموعة الرابعة  اسكندرية للبترول مع القناة والإعلاميين مع طلائع الجيش وهليوليدو مع هليوبوليس .

هليوليدو دوري رجال الطائرة الأهلى
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