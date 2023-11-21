"بيطري المنوفية": ضبط خمسة ذبائح خارج المجازر ولحوم فاسدة بالسادات

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، على ضرورة التأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وقد أوضح الدكتور رفعت حماد وكيل وزارة الطب البيطري بالمنوفية، قيام إدارة المجازر وتفتيش اللحوم وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات بشن حملة تفتيشية مساء أمس لمراجعة الاشتراطات الصحية وضبط اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة بنطاق المدينة، أسفرت عن ضبط عددخمسة ذبائح ضأن مذبوحة خارج المجازر ولحوم جاموسى غير صالحة للاستهلاك الأدمى بإجمالى وزن 180كجم.

كما لفت إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الواقعة.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية والتصدى بكل حزم لأى مخالفة وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع متابعة الإجراءات الوقائية للحفاظ علي آمن وسلامة المواطنين.