أليو ديانج ينتظم فى مران الأهلي اليوم بعد انتهاء الأجندة الدولية

ينتظم المالي أليو ديانج، لاعب خط وسط الأهلي في مران الفريق اليوم، الثلاثاء، بعد انتهاء مشاركته فى معسكر منتخب بلاده خلال شهر نوفمبر الجاري استعدادا لخوض منافساته فى مشوار التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويعكف الجهاز الفني للأهلي، بقيادة مارسيل كولر، على تجهيز لاعبي الفريق الأحمر من خلال رفع الحمل التدريبي وتخصيص بعض الفقرات للتدرب على الجمل الخططية وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون قبل توقف الدوري، مثل أزمة إهدار الفرص السهلة والأخطاء الدفاعية المتكررة من لاعبي الخط الخلفي.

وتعادل الأهلي مع الجونة بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت باستاد خالد بشارة بالجونة والمؤجلة من الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به الموسم الماضي على حساب الوداد المغربي، عندما يستضيف ميدياما، ثم يحل ضيفاً على يانج أفريكانز فى تنزانيا، قبل أن يواجه شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وكانت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج في جنوب أفريقيا، وأسفرت عن تواجد الأهلي على رأس المجموعة الرابعة مع أندية "شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني".