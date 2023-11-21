وزير الدفاع الألمانى يصل إلى كييف

وصل وزير الدفاع الألمانى بوريس بيستوريوس اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الأوكرانية كييف.

وذكرت وزارة الدفاع الألمانية ذلك على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا) إن بيستوريوس يرغب خلال زيارته أن "يرى بنفسه الوضع الحالي ومدى فعالية الدعم الألماني".

من جانبها ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية أنه في كييف، وضع بيستوريوس الزهور على النصب التذكاري لأبطال الميدان.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والجنرال الأمريكي كريستوفر كافولي، القائد الأعلى لحلف شمال الأطلسي في أوروبا، قد قاموا بزيارة أوكرانيا أمس الاثنين.