أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ319 ألفا و820 جنديا

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 319 ألفا و820 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و439 دبابة و10 آلاف و174 من المركبات المدرعة و7 آلاف و752 من النظم المدفعية و899 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و588 من أنظمة الدفاع الجوي و324 طائرة مقاتلة و324 مروحية و22 سفينة حربية، فضلا عن 10 آلاف و134 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 1098 من المعدات الخاصة و5 آلاف و771 طائرة مسيرة وإسقاط 1564 من صواريخ كروز وغواصة واحدة".

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة عن وقوع 70 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث نفذ الروس 5 ضربات صاروخية و10 غارات جوية و20 هجومًا من طراز ميلرز على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.

وأفاد بيان للهيئة بأنه لسوء الحظ، ونتيجة للهجمات الروسية، قُتل وجُرح مدنيون، ودُمرت وتضررت المباني السكنية الخاصة وغيرها من البنية التحتية المدنية، بينما دمرت الدفاعات الجوية صاروخ كروز إسكندر-K و10 طائرات بدون طيار هجومية، فيما أدى الهجوم أيضا إلى إتلاف وتدمير مستشفى المدينة المركزية في سيليدوف بمنطقة دونيتسك، ومبنى مستشفى كوتلياريفسكا.

وفي المجموع، تعرضت أكثر من 110 مستوطنات في مناطق تشيرنيهيف وسومي وخاركيف ولوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا ودنيبروبتروفسك وخيرسون لقصف مدفعي.

وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الدفاع الأوكرانية القيام بعملية هجومية في قطاع ميليتوبول، حيث شنت الطائرات غارتين على مناطق تمركز عناصر روسية، فيما أصابت وحدات من القوات الصاروخية مستودع ذخيرة.

وفي قطاع باخموت، صد المدافعون الأوكرانيون 20 هجومًا أمام كليششيفكا وأندريفكا وشرق بيفدين في منطقة دونيتسك، كما تواصل قوات الدفاع الأوكرانية عملياتها الهجومية جنوب باخموت بمنطقة دونيتسك، مما ألحق خسائر في القوة البشرية والمعدات.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن القوات الروسية أطلقت 5 صواريخ و11 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" على أوكرانيا، حيث دمرت الدفاعات الجوية الأوكرانية صاروخ كروز "إسكندر-K" و10 طائرات بدون طيار، موضحة أنه خلال الليلة الماضية، ضرب الجيش الروسي أوكرانيا مرة أخرى، "باستخدام 4 صواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز S-300، وصاروخ كروز من طراز إسكندر-K، و11 طائرة بدون طيار هجومية من طراز شاهد-136/131".

وأضاف بيان للهيئة أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية اعترضت صاروخ كروز إسكندر-K و10 طائرات بدون طيار هجومية، مشيرا إلى أن الهجوم ألحق أضرارا بمستشفى المدينة المركزية في سيليدوف بمنطقة دونيتسك ومبنى منجم كوتلياريفسكا وبنية تحتية مدنية أخرى.

من جانبه، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين اليوم الثلاثاء إن مدنيين إثنين لقيا حتفهما، بينما أُصيب 3 آخرون جراء 44 قصفًا مدفعيًا روسيًا استهدف الإقليم الليلة الماضية، موضحا أن الجيش الروسي شن 44 هجوما مدفعيا أمس، حيث أطلق 211 قذيفة من قذائف الهاون والمدفعية والجراد والدبابات وقاذفات القنابل الآلية والطائرات بدون طيار والمروحيات العسكرية، كما أطلق 16 قذيفة على مدينة خيرسون، وأكد أن الجيش الروسي استهدف الأحياء السكنية في بلدات وقرى المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.