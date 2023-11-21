الأهلي يواجه الاتحاد السكندري في نصف نهائي دوري مرتبط السلة

يلتقى فريق كرة سلة الأهلي مع الاتحاد السكندري اليوم، الثلاثاء، فى ذهاب نصف نهائي دوري مرتبط السلة بالمباراة التي تقام بصالة برج العرب بالإسكندرية، على أن تقام مباراة العودة بعد غدٍ الخميس.

كما يلتقى اليوم فى نصف النهائي فريق سلة سموحة مع سبورتنج فى ديربى سكندرى بذهاب نصف النهائي أيضا.

وخصص الاتحاد المصري لكرة السلة 500 تذكرة لكل نادٍ، من خلال موقع تذكرتي، حتى يتمكن الجمهور من حضور المباريات.

وكانت مباراة الأهلي والزمالك فى ربع النهائي شهدت طرد الإسباني أوجستى بوش بعد اعتراضه على القرارات التحكيمية، وخلال مغادرته الصالة نشبت أزمة مع الجماهير المتواجدة فى اللقاء، وبالتالي يقود أحمد الجارحي مدرب عام الأهلي ، فريقه فى مباراة الاتحاد السكندري.