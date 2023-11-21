الأرصاد: الطقس خريفي مائل للأجواء الشتوية.. وتلاشي فرص سقوط الأمطار

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استقرارا في الأحوال الجوية نتيجة وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا مما يعمل على زيادة فترات سطوع الشمس.

واضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر على فضائية مصر الأولى، ان درجات الحرارة مازالت منخفضة، حيث تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، لافتة إلى أن الطقس خريفي مائل للأجواء الشتوية، محذرة من انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح مع غياب أشعة الشمس.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، ان فرص تساقط الأمطار تلاشت في معظم محافظات الجمهورية، عدا المناطق الساحلية.

ونصحت المواطنين بتغيير نوعية الملابس، وارتداء ملابس خريفية واصطحاب جاكت، خاصة خلال فترة الليل.