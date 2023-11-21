اليوم.. طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الانحاء.. والعظمى بالقاهرة 25

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب البلاد و ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية ومدن القـناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 25 للعظمى 18 درجة، وعلى السواحل الشمالية 25 للعظمى والصغرى 17 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 29 للعظمى والصغرى 20 وعلى شمال الصعيد 26 والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى 17 درجة .