روسيا ترسل 27 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، اليوم الثلاثاء، عن أن طائرة "إيل-76" تابعة لها أقلعت من مطار محج قلعة إلى مصر لإيصال 27 طنا آخر من المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وقالت الوزارة عبر حسابها على "تلجرام": "ستقوم طائرة تابعة للوزارة بإيصال 27 طنا من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة. أقلعت طائرة إيل-76 التابعة للوزارة من مطار محج قلعة إلى مطار العريش المصري. وهناك سيتم نقل الشحنة الإنسانية لممثلي الهلال الأحمر المصري الذين سينقلونها لمواطني قطاع غزة".

ولفتت الوزارة إلى أن تنظيم تقديم المساعدات الإنسانية يتم بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف.