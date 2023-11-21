موسكو: اعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، فوق مقاطعة بريانسك الروسية.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية في بيان صدر عن الوزارة قوله إنه تم إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية صباح اليوم، فيما قامت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية باعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".

وقال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، سابقا إن أجهزة الحرب الإلكترونية دمرت مسيرة أوكرانية في أراضي المقاطعة، مؤكدا أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار.