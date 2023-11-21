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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأرصاد لـ كبار السن والأطفال: "ارتداء ملابس ثقيلة"

حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء حيث هناك استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء ، مع أجواء مائلة للبرودة صباحا وأثناء فترات الليل .

واشارت الارصاد الى انه تسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى 16 درجة مئوية، ونصحت المواطنين بأصطحاب جاكت فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، أما بالنسبة للأطفال وكبار السن يفضل ارتداء ملابس ثقيلة نسبيا لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

واوضحت الارصاد: ان الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة ومحدودة من السواحل الشمالية.

كما يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب البلاد و ومائل للحرارة على جنوب سيناء، وطقس مائل للبرودة ليلا على اغلب الانحاء. 

ويشهد الثلاثاء شبورة مائية كثيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى  والوجه البحرى و السواحل الشمالية ومدن القـناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الارصاد حالة الطقس اليوم
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