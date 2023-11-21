جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن ارتفاع حصيلة القتلي في صفوفه إلى 390 قتيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن مقتل جنديين إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي منذ السابع من الشهر الماضي إلى 390 قتيل، بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم".

وقام جيش الاحتلال الإسرائيلي بنشر اسمي الجنديين القتيلين في صفوفه وهما: النقيب احتياط أرنون موشيه أبراهام بنفانستي، 26 عاما من إيسود هامالي، وهو ضابط قتالي في دورية جفعاتي من لواء جفعاتي، وقد قتل أمس الاثنين في معركة شمال قطاع غزة، والرقيب إيليا سنكين 20 عاما من منوف الجليل، وهو مقاتل في كتيبة روتيم التابعة للواء جفعاتي، وقد قتل أمس الاثنين في معركة شمال قطاع غزة أيضا.

وبحسب موقع "واينت" العبري، فقد أصيب أيضا 5 جنود إسرائيليين بجروح خطيرة خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة، وهم: مقاتلان احتياطيان في الكتيبة 699 من اللواء 551، وضابط قتالي في الكتيبة 17 من لواء بسلامة، ومقاتل من الكتيبة 46، ومقاتل من الكتيبة 52 من كتيبة بسلامة، حيث تم إجلاء الجنود المصابين لتلقي العلاج الطبي، وإبلاغ عائلاتهم.