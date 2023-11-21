الدفاعات الجوية الروسية تعترض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت مسيرة أوكرانية، اليوم الثلاثاء، فوق مقاطعة بريانسك، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الدفاع الروسية: "تم في الساعة 06:00 تقريبا من اليوم الثلاثاء إحباط محاولة نظام كييف لشن هجوم باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية. وقامت أنظمة الدفاعات الجوية الروسية باعتراض مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك".

وقال حاكم مقاطعة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، سابقا إن أجهزة الحرب الإلكترونية دمرت مسيرة أوكرانية في أراضي المقاطعة، مؤكدا أن الحادث لم يؤد إلى وقوع إصابات أو أضرار.