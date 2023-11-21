إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية على ارتفاع

أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الاثنين على ارتفاع، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 203.76 نقطة أو 0.6 % إلى 35151.04 نقطة.

وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 33.36 نقطة أو 0.7 % إلى 3437.38 نقطة.

وصعد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 159.05 نقطة أو 1.1 % إلى 14284.53 نقطة.

وانخفض الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين مقابل سلة من العملات، مواصلا خسائره التي تكبدها الأسبوع الماضي.

وانخفض الذهب بفعل زيادة عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تراجع العقود الآجلة 0.2 % إلى 1981.10 دولار للأونصة في بورصة نيويورك المالية.