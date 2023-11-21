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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أنطونوف: المساعدات الأمريكية الجديدة "حبة مهدئ" لنظام كييف

أناتولي أنطونوف
أناتولي أنطونوف
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 وصف السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف الحزمة الجديدة من المساعدات العسكرية الأمريكية إلى كييف بمثابة حبة مهدئة للحكومة الأوكرانية التي أصبحت على وشك الانهيار الكامل، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وكتب أنطونوف في صفحة السفارة على "تلجرام": "إن الأنباء عن تزويد النظام بإمدادات أسلحة أمريكية أخرى ليست أكثر من مجرد حبة تهدئة تم إعدادها للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من قبل في الخارج.

وأوضح: "من المهم أن يدرك الغرب أن هزيمة روسيا التي تدافع عن مصالحها الوطنية وضمان الأمن، في ساحة المعركة، أمر مستحيل".

أناتولي أنطونوف المساعدات الأمريكية الجديدة نظام كييف
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