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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الشمالية تحذر اليابان: سنطلق قمرا صناعيا اعتبارا من يوم الأربعاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصدرت كوريا الشمالية إشعارا رسميا أعلنت من خلاله أنها تعتزم إطلاق قمر صناعي اعتبارا من يوم الأربعاء 22 نوفمبر، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

قالت الحكومة اليابانية إن كوريا الشمالية أخطرت طوكيو بخطتها لإطلاق صاروخ يحمل قمرا صناعيا اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء.

وطلب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا من حكومته إقناع بيونغ يانغ بإلغاء الخطة بالتعاون مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. 

وأفادت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء يوم الاثنين بأن كوريا الشمالية أبلغت خفر السواحل اليابانيين بأن قمرا صناعيا سيتم إطلاقه في الفترة الممتدة بين 22 نوفمبر والأول من ديسمبر. 

وقال خفر السواحل إن الإشعار حدد ثلاث مناطق خطر بحري يعتقد أنها المناطق التي سيسقط فيها حطام الصاروخ، اثنتان غرب شبه الجزيرة الكورية والأخرى شرق جزيرة لوزون الفلبينية. 

وأعطى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا توجيهات لوزارات ووكالات بوجوب الاستعداد بشكل كامل لإطلاق صاروخي محتمل لكوريا الشمالية، وفق ما أوردت كيودو نقلا عن رئاسة الحكومة.

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