ads
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تفاصيل ضبط تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في الهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في وقائع السرقة بالإكراه بدائرة قسم شرطة الهرم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت عندما استوقف ضباط إحدى الدوريات التابعة لقسم شرطة الهرم  سياره ميكروباص بداخلها 6 أشخاص وبفحصهم  وتبين أنهم مسجلي خطر سرقة بالإكراه مطلوبين أمنيا وتم اقتيادهم جميعًا الي القسم والتحفظ على السيارة لحين صدور قرار من النيابة.
وتبين بالفحص وعمل التحريات أن المتهمين قاموا بالاعتداء علي شخص وتكبيله والاستيلاء علي ملفات وأوراق وأموال كانت داخل شقته الكائنة بمنطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة عن طريق استئجار سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لاستخدامها في  تنفيذ جريمتهم بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة وتم التنسيق بين أمن القاهرة والجيزة وتم ضبط المتهمين جميعا والسيارة وقائدها والتحفظ عليهم بالقسم لحين إنتهاء التحريات واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ads