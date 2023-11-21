تفاصيل ضبط تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في الهرم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في وقائع السرقة بالإكراه بدائرة قسم شرطة الهرم وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية كانت عندما استوقف ضباط إحدى الدوريات التابعة لقسم شرطة الهرم سياره ميكروباص بداخلها 6 أشخاص وبفحصهم وتبين أنهم مسجلي خطر سرقة بالإكراه مطلوبين أمنيا وتم اقتيادهم جميعًا الي القسم والتحفظ على السيارة لحين صدور قرار من النيابة.

وتبين بالفحص وعمل التحريات أن المتهمين قاموا بالاعتداء علي شخص وتكبيله والاستيلاء علي ملفات وأوراق وأموال كانت داخل شقته الكائنة بمنطقة كفر طهرمس بمحافظة الجيزة عن طريق استئجار سيارة ميكروباص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة لاستخدامها في تنفيذ جريمتهم بدائرة قسم شرطة الهرم بمحافظة الجيزة وتم التنسيق بين أمن القاهرة والجيزة وتم ضبط المتهمين جميعا والسيارة وقائدها والتحفظ عليهم بالقسم لحين إنتهاء التحريات واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.