مزرعة الرياح برأس غارب.. المحطة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

نجحت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص فى إنشاء محطة رأس غارب لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 262 ميجا وات، والمحطة تعتبر الأحدث فى مصر، وتضم 126 توربينة رياح بإجمالى قدرات تصل إلى 262 ميجا وات ، وتحرص المحطة على التنسيق الدائم مع وزارة البيئة للحفاظ على الطيور المهاجرة التى تمر بهذه المنطقة التى تعتبر ممر عالمى للطيور المهاجرة من أوروبا إلى أفريقيا، والعكس خلال فصلى الربيع والخريف، خاصة وأن المحطة ملتزمة بكل تعليمات منظمة البيئة العالمية للحفاظ على الطيور من خلال وضع ملصقات حمراء أعلى ريش التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح.

في حين حققت شركة ايميا باور نسبة إنجاز بلغت ٢٢% من الأعمال العامة لمشروع طاقة الرياح "آمونت" برأس غارب، وذلك منذ بدء العمل في المشروع فبراير الماضي، وذلك في إطار حرص الشركة الدائم للوفاء بالتزاماتها وفق الجدول الزمني المحدد لكل مشروع ،

من جانبه، أكد المدير العام لشركة المصرية المنفذة للمشروع المهندس عاشور عبد السلام موسى إن مزرعة الرياح في رأس غارب هي المحطة تحت الإنشاء الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بقدرة ٥٠٠ ميجا وات.

» وأضاف أن مشروع الذي يقام بالشراكة بين "ايميا باور" وشركة "سوموتومو كوربوريشن" اليابانية، هو علامة مميزة في مد شبكة الكهرباء في مصر من خلال مصادر طاقة نظيفة ، وفق استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية للتوسع في الاعتماد على هذه المصادر، وما لذلك من أثر إيجابي على البيئة وكذلك فيما يتعلق بخلق العديد من فرص العمل من خلال الأعمال والمراحل المختلفة للمشروع.

من جانبه، قال مدير الإنشاءات بالمشروع دراجو فوكالوفيتش إن أعمال تنفيذ المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد للمشروع، مضيفا أن شركة آمونت تمتلك فريق عمل رائع من الكوادر المصرية التي تتمتع بخبرة وإمكانات كبيرة.

بدوره، أوضح زانج زي مدير المشروع ومقاول تنفيذ المشروع، أن مزرعة آمونت للرياح وفرت حتى الآن نحو ٣٠٠ فرصة عمل للمهندسين والأيدي العاملة المصريين، مشيرا إلى أن هذا العدد سيصل، خلال مختلف مراحل المشروع إلى أكثر من ٥٠٠ فرصة عمل.

من جانبه، أكد المهندس أيمن صقر نائب مدير الإنشاءات مدير الأعمال المدنية بالمشروع، حرص العاملين في المشروع على الانتهاء من أعمال التنفيذ قبل الموعد المحدد، مشددا على رغبة الجميع في أن يكونوا على قدر المسئولية الكبيرة التي يمثلها هذا المشروع.

وأشار إلى أن الدفعة الأولى من التوربينات الخاصة بمزرعة رياح آمونت ستصل إلى موقع المشروع خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل، ومن المتوقع بدء الأعمال الميكانيكية في يناير المقبل.

وبالتزامن مع استمرار العمل على قدم وساق لتجهيز قواعد التوربينات من خلال أعمال الحفر وصب القواعد الخرسانية بموقع مزرعة الرياح، وفق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية.. وصلت الشحنة الأولى من التوربينات إلى ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمكونة من ٧ توربينات، ومن المنتظر وصول الشحنة الثانية، المكونة من ٩ توربينات أخرى، خلال الفترة المقبلة.

