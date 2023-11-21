إيطاليا تحجز مقعدها بصعوبة في يورو 2024 بالتعادل مع أوكرانيا

تأهل منتخب إيطاليا بصعوبة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" بعد تعادله مع مضيفه أوكرانيا سلبيًا في الجولة الأخيرة من التصفيات، ليؤكد أحقيته في الدفاع عن لقبه في النسخة المقبلة، التي ستقام في ألمانيا.

وجاء تعادل إيطاليا كافيًا لتحقيق التأهل، حيث احتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 14 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إنجلترا المتصدرة.

وتمكنت إيطاليا من حسم التأهل بفضل فوزها في مباراة الذهاب أمام أوكرانيا بهدفين مقابل هدف، في سبتمبر الماضي.

وبذلك، تعود إيطاليا إلى كأس الأمم الأوروبية بعد فوزها باللقب في النسخة الماضية أمام منتخب إنجلترا في المباراة النهائية التي أقيمت في عام 2021.

ويسعى المنتخب الإيطالي إلى مواصلة مسيرته المميزة في كأس الأمم الأوروبية، حيث يمتلك لاعبين ذوي خبرة كبيرة، مثل جورجينيو، وماركو فيراتي، وجيانلوكا دوناروما.

كما يضم المنتخب الإيطالي مجموعة من اللاعبين الشباب الموهوبين، مثل فيديريكو كييزا، ونيكولو باريلا، ودومنيكو بيرجيمين.

ومن المتوقع أن تكون إيطاليا من أبرز المرشحين للفوز بلقب كأس الأمم الأوروبية في عام 2024.

