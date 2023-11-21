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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا تعلن الحصول على دفعة مساعدات عسكرية جديدة من واشنطن

زيلينسكي
زيلينسكي
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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إمداد الولايات المتحدة الأمريكية بلاده بحزمة جديدة من المساعدات العسكرية، وذلك بعد اللقاء الذي جمعه بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، والقائد الأعلى لقوات الحلفاء في أوروبا كريستوفر كافولي.

وذكرت وكالة أنباء "أوكرنفورم" الأوكرانية، أمس الاثنين، أن زيلينسكي أدلى بهذه التصريحات في كلمته اليومية عبر الفيديو، حيث قال الرئيس الأوكراني: "ناقشنا الموقف على جبهة القتال وآفاقه من حيث كيفية تعزيز كل من دفاعاتنا وتقدمنا".

وأضاف: "هناك حزمة دفاعية جديدة لبلادنا من الولايات المتحدة، وأنا ممتن لذلك، وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك المزيد من عتاد المدفعية والقذائف التي نحن بحاجة إليها الآن".

وطبقا للرئيس الأوكراني، فإن تحركات كييف في البحر الأسود قد تمت مناقشتها في ذلك الاجتماع الثلاثي.

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