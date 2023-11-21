صور| تخريج دفعة المشروع الوزاري "ابدأ حلمك" في الوادي الجديد

شهدت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، مساء الإثنين، حفل تخرج المشروع الوزاري (ابدأ حلمك) لإعداد الممثل المسرحي الشامل، والذي نظّمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بمسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور عمرو البسيوني رئيس الهيئة، والدكتور هاني كمال رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الهيئة، ووفد وزارة الثقافة، ابتسام عبد المريد مدير عام الثقافة بالمحافظة، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية والشعبية.

حيثُ شهدت الأمسية عرضًا مسرحيًا شاملًا، وخلال كلمتها، أثنت نائب المحافظ على العمل الفني المقدم، مُشيدةً باهتمام الدولة المصرية برعاية النشء وصقل المواهب، كما توجهت بالشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل الذي استغرق لتحضيره 6 أشهر، وأوصت أن يكون هذا الفريق الناشئ نواةً لإعادة إحياء المسرح المدرسي، تُسهم في عرض أعمال مسرحية هادفة تحكي تاريخ مصر وتنقل تراث المحافظة.

من جانبه، أعرب رئيس الهيئة عن بالغ الشكر والتقدير لرعاية ومساندة المشروع منذ بداية الانطلاق، والاهتمام والمتابعة المستمرة خلال فترة التدريب، مؤكدًا أن الحدث يأتي احتفاءً بالوادي الجديد عاصمة الثقافة المصرية 2023م.

واختتمت الأمسية بتبادل الدروع، وتكريم مدير عام الثقافة بالمحافظة، والفنانين القائمين على التدريب وإخراج العمل، ومسئولي التربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومركز الخارجة. وتسليم الشهادات ل 40 متدربًا ومتدربة بمشروع (ابدأ حلمك)، الذي يستكمل غدًا تكريم الخريجين على مسرح قصر ثقافة موط بالداخلة.

تخريج دفعة المشروع الوزاري (ابدأ حلمك) في الوادي الجديد

ثقافة الوادي الجديد تختتم مشروع إبدأ حلمك

ثقافة الوادي الجديد تنفذ ختام إبدأ حلمك

جنب من حفل تخريج إبدأ حلمك في الوادي الجديد

حفل تخريج مشروع إبدأ حلمك بالوادي الجديد