رئيس وزراء المجر يدعو المواطنين خلال المشاورات الوطنية لعدم دعم كييف

أكد رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، أن بلاده لا تريد "الرقص على أنغام بروكسل"، مطالبا المواطنين خلال المشاورات الوطنية بعدم الاستسلام لضغوط الاتحاد الأوروبي لدعم أوكرانيا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

ودعا فيكتور أوربان، كافة المواطنين إلى إبداء آرائهم حول القضايا التي تم تضمينها في الاستبيانات المرسلة بالبريد خلال المشاورات الوطنية التي بدأت بالبلاد.

وأشار أوربان إلى أن "الأمر يتعلق بحماية سيادة الدولة، وهناك نقاش جاد حول هذه القضية في الاتحاد الأوروبي".

وأضاف: "يريد البيروقراطيون في بروكسل مرة أخرى أن يخبرونا كيف نعيش: إنهم يريدون منح أوكرانيا المزيد من المال والمزيد من الأسلحة، ويريدون منا ألا نضطر إلى تخفيضات في الإسكان وبعض الخدمات، والسماح بدخول المهاجرين".

وأكد أوربان: "لا نريد أن نرقص على أنغام بروكسل"، كما أوضح أنه ملأ استبيانا تلقاه عبر البريد، وأعاد إرساله لتلخيص نتائج المشاورات الوطنية، والتي ستستمر في البلاد حتى 10 يناير.