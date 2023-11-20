ads
الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

سيدات سلة الأهلي.. نادين السلعاوي: التتويج بالسوبر المصري بداية العودة للبطولات

نادين السلعاوي
نادين السلعاوي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت نادين السلعاوي، لاعبة الفريق الأول لكرة السلة سيدات بنادي الأهلي أن الفوز ببطولة كأس السوبر المصري على حساب فريق ‏الجزيرة جاء في توقيت مثالي للغاية.‏ 

وأوضحت أن الفوز بالبطولة بعد أيام قليلة من خسارة لقب دوري المرتبط جاء ليمنح رسالة بأن الفريق بالفعل بدأ العودة إلى مسار ‏البطولات، وسوف تشهد الفترة المقبلة المزيد من حصد الألقاب.‏ 

وأشارت اللاعبة إلى أن الجهاز الفني نجح في التحضير المناسب للمباراة، خاصة على الصعيد النفسي وخلق دوافع قوية، والتأكيد أن كل بطولة يدخلها الفريق تمثل أولوية كبيرة لكامل منظومة النادي.‏ 

وشددت على أن الفريق ما زال لديه ما يقدمه للجماهير، وما زال هناك فرصة لحصد المزيد من البطولات والألقاب خلال الفترة القادمة.‏ 

الأهلى السلعاوي السوبر المصري السلة نادين السلعاوي
ads