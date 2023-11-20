الحرية للإبداع يعرض الفيلم البريطاني "جريمة في قطار الشرق السريع"

يعرض مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، الفيلم البريطاني "جريمة في قطار الشرق السريع" - "Murder on the Orient Express"، في السادسة مساء غد الثلاثاء، بقاعة توفيق الحكيم بمقر المركز، وذلك ضمن عروض "نادي الإبداع السينمائي" بإشراف الكاتب والناقد محمد كمال مبارك.

"جريمة في قطار الشرق السريع" فيلم مأخوذ عن رواية الكاتبة الإنجليزية الأشهر أجاثا كريستي.

والفيلم يجمع بين أشهر نجوم السينما العالمية منهم: شون كونرى، ولورين باكال، والبرت فينى، وانجريد برجمان، وفانيسا ريدجريف، وريتشارد ويدمارك، ومايكل يورك، وجاكلين بيسيه، وجان بيير كاسال، وجون جيلجود، ومارتن بالسام، وانتونى بيركنز.

حاز الفيلم على جائزة أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، كما رشح لخمسة جوائز أخرى لأفضل ممثل، وسيناريو، وتصوير، وموسيقى، وتصميم أزياء.