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الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

الأربعاء.. مؤتمر جماهيري لحملة فريد زهران بإدفو والخميس فى وسط اسوان

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أعلن الدكتور معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، عن تنظيم مؤتمر جماهيري للمرشح بمدينة إدفو مساء الأربعاء، وآخر مساء الخميس بوسط محافظة أسوان.


وأوضح الشناوي أن المؤتمرات بدأت من سرس الليان بالمنوفية مسقط رأس المرشح، ثم الاسكندرية ثم الفيوم تبعه ثلاثة مؤتمرات في محافظة أسيوط، ثم مؤتمر بالبدرشين بالجيزة، ومؤتمر بالفيوم، وسنلتقي خلال الأسبوع الجاري بأهالينا فى محافظة أسوان، وتستكمل الحملة جولتها في العديد من المحافظات.


و كشف المتحدث الرسمي أن  جولات زهران لاقت تفاعلًا من المواطنين وأسئلة عديدة حول البرنامج الذي يستهدف في أولوياته الإصلاح الاقتصادي والسياسي.
وتقوم الحملة الآن بتكثيف الدعاية الانتخابية وتوزيع البرنامج في ميادين وشوارع المحافظات المختلفة كما تدعو جموع المواطنين للمشاركة الايجابية وقراءة ملامح البرنامج الانتخابي لفريد زهران.

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