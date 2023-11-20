الجمعة.. الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادا للقاء أبوسليم الليبي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال الانتظام في معسكر مغلق بالإسكندرية يوم الجمعة المقبل، استعدادًا للقاء أبوسليم الليبي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستقر معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني على خوض الزمالك لتدريبه يوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، قبل السفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق.

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت المقبل على ملعب فندق الإقامة، استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر له يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية