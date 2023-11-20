حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تلتقي بأمانة العمال والفلاحين استعدادا للانتخابات

عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة العمال المركزية لحزب الشعب الجمهوري، اليوم الاثنين، بمقر الأمانة المركزية للحملة بمدينة القاهرة الجديدة.

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، النائبة منيرة عبدالحليم الأشقر أمين مساعد أمانة العمال المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدين لأمانات العمال بجميع محافظات الجمهورية.



بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائبة منيرة الأشقر، رحبت فيها بالحضور من أمانة العمال، مؤكدة أهمية الحشد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالإضافة إلى مدى الاهتمام الذي يوليه الحزب للعمال بجميع النقابات العمالية، وكلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي تقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونون هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع السادة المواطنين.