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الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مدير "الصحة العالمية" يعبر عن شعوره بالفزع للهجوم على المستشفى الإندونيسي

مدير عام منظمة الصحة
مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس
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عبر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم عن شعوره بالفزع إزاء الهجوم على المستشفى الإندونيسي في قطاع غزة والذي خلف - وفقا لتقارير - 12 وفاة بينهم مرضى، وعشرات الإصابات منها الخطيرة.

وأضاف أدهانوم - في منشور عبر موقع (إكس) للتواصل الاجتماعي أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الإثنين، "لا ينبغي للعاملين الصحيين والمدنيين أن يتم تعريضهم لمثل هذا الرعب خاصة أثناء تواجدهم داخل المستشفيات".

تجدر الإشارة إلى أن قتالا عنيفا اندلع صباح اليوم الاثنين، حول المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة المُحاصر حيث يحتمي آلاف المرضى والنازحين منذ أسابيع، بينما تركز القوات الإسرائيلية على استهداف المرافق الطبية التي تقول إن مسلحي حركة حماس والمقاومة الفلسطينية يستخدمونها للاحتماء.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة وعامل طبي داخل المنشأة، فإن إحدى القذائف أصابت الطابق الثاني من المستشفى الإندونيسي، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصًا على الأقل.

منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم قطاع غزة
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