ضبط 103 كيلو من اللحوم الفاسدة خلال حملة مكبرة في دمياط

شنت ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم في محافظة دمياط حملة مكبرة لمراقبة الاسواق والمحافظة علي الصحة العامة لقسم التفتيش بإدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم ف الاسواق وبتوجيهات الدكتور ايهاب شكرى مدير عام الطب البيطرى بمحافظة دمياط.

قام الدكتور طارق يوسف ابو النجا مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديريه الطب البيطرى بالمحافظة، برفقته الدكتورة دينا طلعت رئيس قسم التفتيش بادارة المجازر بالاشتراك مع الرقابة التموينية، بضبط اجمالي مضبوطات ١٠٣ كيلو جرام من السجق والكبدة وعجينة حواوشي،،مخلفات الدواجن عبارة عن هياكل دواجن ،اجنحة دواجن، وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وفي انتظار قرار النيابة الشكر والتقدير لمجهود الادارة المتميز.

قام فريق مراقبة الأغذية التابع للإدارة العامة للشئون الوقائية بتنفيذ حملات مرور مفاچئة خلال شهر نوفمبر الجاري كان نتاجها المرور على 472منشاة، منها 286منشاة تدار بدون ترخيص و48منشاة بها خطرداهم على الصحة العامة وتم التوصية بغلقها اداريا وايقاف تشغيلها، وتحرير 709 محاضر جنحة صحية لوجود مخالفات متنوعة وتسليمها للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية.

كما تم ضبط28.225طن اغذية غير مطابقة للمواصفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى.. وأيضًا جرى ضبط 256000134لتر زيت طعام ومياه غازية غير مطابق للمواصفات القياسية.

كما تم اعدام 1.526طن اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى تم سحب 58عينة للفحص بالمعامل.. وبناء على تعليمات اللواء أحمد قاسم أحمد رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ وتحت إشراف روضة منير نائب المدينة و عبد الرحمن ابو ليلة نائب البيئة ومحمد عبد السلام نائب القرى حيث تم اليوم الخميس القيام بحمله مكبرة للمرور والتفتيش على المصانع والمحلات والعربات والتأكد من تداول المنتجات الغذائية بطريقة صحيحة ومطابقة للمواصفات بمركز ومدينة كفر البطيخ فى وجود الهيئة المصرية لسلامة الغذاء، وادارة المتابعة بكفر البطيخ والصحه والتموين والطب البيطري ورخص المحلات والبيئة والازمات بمدينة كفر البطيخ.