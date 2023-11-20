تصفيات يورو 2024.. ساكا يقود هجوم إنجلترا أمام مقدونيا الشمالية في الجولة الأخيرة

أعلن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، تشكيل الأسود الثلاثة في مواجهة مقدونيا الشمالية، المقرر لها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة والأخيرة من تصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد.

الدفاع: ووكر - مارك جيهي - ماجواير - ريكو لويس.

الوسط: أرنولد - ديكلان رايس - فيل فودين.

الهجوم: ساكا - جاك جريليش - واتكينز.

وشهد تشكيل إنجلترا عدة تغييرات طفيفة عن التشكيل الذي شارك في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين في سبتمبر الماضي، حيث شارك كل من مارك جيهي وريكو لويس بدلاً من كايل والكر وتريبير، وعاد فيل فودين إلى تشكيل إنجلترا بعد غياب مباراة مالطا الماضية، حيث شارك بدلاً من كالوم ويلسون.

ويدخل منتخب إنجلترا مباراة الليلة بموقف مثالي، حيث يتصدر المجموعة برصيد 19 نقطة، بفارق 6 نقاط عن إيطاليا الوصيف برصيد 13 نقطة.

ويحتاج منتخب إنجلترا إلى الفوز أو التعادل في مباراة الليلة من أجل حسم التأهل المباشر لنهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة.

ويسعى ساوثجيت إلى التركيز على الدفاع في مباراة الليلة، حيث لم يستقبل منتخب إنجلترا أي هدف في آخر 3 مباريات خاضها في تصفيات يورو 2024.